Racetalent De Vries: Mijn kans in de Formule 1 is kwestie van tijd

,,Op dit moment is er nog geen stoeltje vrij. Volgend jaar gaat eerst de Belg Stoffel Vandoorne zijn debuut maken. Ik moet nog even wachten op mijn kans, maar het is een kwestie van tijd, denk ik", zo vertelt de 21-jarige De Vries aan Helden. ,,Het contract van Alonso loopt eind volgend jaar af. Wellicht is er dan ruimte. We zullen zien. McLaren gaat in de tussentijd niemand anders aantrekken, dus ik ben de eerstvolgende voor een stoeltje in de F1."



De Vries wordt samen met coureurs als Verstappen, Esteban Ocon (Manor) en Vandoorne gezien als één van de grootste jonge talenten. In het karten werd hij wereldkampioen. ,,Ik kan er wel heel bescheiden over doen, maar de cijfers spreken voor zich. Ik heb het gewoon uitstekend gedaan. Van mijn generatie was ik de allerbeste. Zo simpel is het."



Tegenwoordig rijdt hij in de GP3, waar hij op Monza zijn eerste overwinning boekte en nu vierde staat in het wereldkampioenschap.