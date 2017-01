Red Bull: Renault heeft goede stappen gemaakt met motor

Newey gelooft dat de motor in het komende seizoen nog belangrijker wordt, omdat coureurs langere tijd volgas kunnen in verband met de nieuwe regels. ,,Ik denk dat Renault absoluut de goede kant op gaat", vertelt Newey. ,,Twee jaar geleden leek het nergens op in de winter en ik ken de cijfers van dit jaar. Die zijn een goede stap voorwaarts. Maar we weten natuurlijk niet wat onze rivalen doen."