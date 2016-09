Red Bull wil volgend jaar wereldtitel met Verstappen

GP van Singapore 'D-day' voor Magnussen

7 september De Grote Prijs van Singapore in de Formule 1 over een kleine twee weken wordt een spannende voor de Deense coureur Kevin Magnussen. Zijn team Renault neemt daar de beslissing of hij volgend jaar ook nog een zitje heeft bij het Franse team. ,,Ik hoop dat het de laatste race is waarin ik in onzekerheid over mijn toekomst verkeer. Het team heeft me gezegd dat er in Singapore duidelijkheid komt'', aldus Magnussen op de website van Autosport.