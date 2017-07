Renault gunt Kubica tweede Formule 1-test

Kubica testte vorige maand in Valencia een Formule 1-bolide van Renault en de Pool deed dat bijzonder goed. Het waren zijn eerste rondjes in een Formule 1-auto na zijn zware crash in 2011 tijdens een rally in Italië. Hij liep daarbij ernstig letsel op aan hand en arm en moest per direct afscheid nemen van de koningsklasse. De Pool won in 2008 voor Sauber de Grand Prix van Canada.



Er zijn speculaties dat Kubica het zitje van de Brit Jolyon Palmer, die teleurstellend presteert, zal overnemen. ,,Er zijn nog wel heel wat hordes te nemen'', nuanceerde Abiteboul.