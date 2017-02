Renault verwacht dat nieuwe motor 0,3 seconden per ronde oplevert

De Franse automaker heeft grote ambities met het eigen fabrieksteam en levert ook de motoren voor Red Bull, het team van Max Verstappen, en Toro Rosso. Om de ambities kracht bij te zetten is de nieuwe motor volledig vanaf nul opgebouwd. ,,Dat is een gewaagde keuze", vertelt teambaas Cyril Abiteboul bij de autopresentatie van Renault. ,,Onze motor was vorig jaar meer dan redelijk. Vooral op het gebied van betrouwbaarheid."

Abiteboul geeft aan dat de motor wel opnieuw gebouwd moest worden, omdat Mercedes anders nooit bijgehouden kon worden. ,,We moesten met een volledig nieuwe filosofie komen. Waar we ons nu eerst op moeten focussen is de betrouwbaarheid. Met de snelheid moet het goed zitten. We gaan er van uit dat we 0,3 seconde per ronde sneller zijn dan aan het einde van het vorige seizoen. Puur op de motor, dan hebben we het nog niet over de rest van de auto."