Ricciardo: De snelheid zit ergens, we moeten het alleen nog vinden

Op het Circuit de Catalunya wist hij zelfs het imponerende aantal van 128 rondjes af te leggen, bijna de dubbele race-afstand van de GP aldaar (66 rondjes). Met daarin een race-simulatie van twee keer 33 rondjes met een gedwongen pit-stop daar tussenin vanwege een rode vlag op de baan. Alleen de snelheid, die bleef een beetje achter. Met een rapste ronde van 1.20,824 was de Australiër pas zesde in het dagklassement. Bijna twee seconden achter de Ferrari van Sebastian Vettel (1.19,024) en ook nog anderhalve seconde achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton (1.19,352).



,,Het ritme zit er wel in, maar we waren vandaag niet zo snel’’, erkende Ricciardo, die zelfs de Force India van Esteban Ocon, de Toro Rosso van Daniil Kvyat en Kevin Magnussen (Haas) voor zich moest dulden. ,,De progressie die we de laatste dagen gemaakt hebben, was goed. Maar we hebben niet die extra stap voorwaarts gemaakt, vandaag. Gelukkig zit Max morgen nog in de auto, want ik weet zeker dat we die laatste testdag nog nodig hebben om de auto nog beter te leren kennen.’’



,,Max had gisteren een lastige dag qua betrouwbaarheid van de auto. Ik miste wat snelheid. Het blijft nog een beetje gokken wat het beste werkt. Het klopt dat we hier absoluut nog niet de snelheid van bijvoorbeeld Ferrari hebben laten zien. Als je nu zou moeten zeggen welk team de beste papieren heeft om Mercedes uit te dagen, dan kies je Ferrari op basis van wat we hier gezien hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat we straks in Melbourne écht wel competitief gaan zijn. Die snelheid, die hebben we echt wel ergens. We moeten het alleen nog vinden.’’