'Ricciardo is als een grote broer voor Verstappen’

De twee werden teamgenoten nadat Daniil Kvyat werd teruggezet naar het kleine broertje Torro Rosso. Verstappen klom omhoog en pakte meteen zijn allereerste Grand Prix in Spanje. Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull, hebben Verstappen en Ricciardo al sinds het eerste moment een goede verstandhouding.

,,Het belangrijkste is dat ze respect voor elkaar hebben en dat is er. We vragen niet van de rijders om met elkaar uit eten te gaan, maar wel dat ze elkaar respecteren en ook de rest van het team", zegt de teambaas tegen Autosport.

,,Max en Daniel hebben dat respect en dat is ook goed voor het team. Daniel is vaak als een soort grote broer voor Max." Volgens Horner is de manier van feedback geven en de eisen die aan de auto worden gesteld bijna hetzelfde. ,,Dat is voor ons team heel fijn. Het is geweldig om twee van dat soort coureurs te hebben."

Gelijkwaardig

Ricciardo en Verstappen zijn erg aan elkaar gewaagd. Sinds zij deel uitmaken van hetzelfde Red Bull-team heeft Ricciardo een lichte voorsprong. In totaal wist hij 220 punten te behalen, terwijl Verstappen het met 191 moest doen. De Australiër eindigde echter maar een keer hoger in de eindklassering (8-7). Beide coureurs wonnen één grandprix. Verstappen in Spanje, Ricciardo in Maleisië.

In de kwalificaties moest Verstappen wel duidelijk zijn meerdere erkennen, want Ricciardo deed het met 11 tegenover 6 wel een stuk beter. ,,In het ene weekend heeft de een het voordeel en het andere weekend de ander", zegt Horner daarover. ,,Het zit dichtbij elkaar, ongeacht op welk circuit we racen."