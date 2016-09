Ricciardo neemt weer een 'shoey' bij winst

Verstappen: Singapore één van mijn favoriete races

14 september Max Verstappen kan niet wachten om dit weekend in zijn Red Bull-auto te stappen op het Marina Bay Circuit van Singapore. ,,Dit is één van mijn favoriete races", vertelt de jonge Nederlander. ,,Het is zeer uitdagende baan, die je niet makkelijk onder de knie krijgt. Daarnaast maakt de hitte het nog extra lastig."