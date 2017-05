'Rookie' Alonso start als vijfde aan Indy500

Door Arjan Schouten

Voor de derde keer start Scott Dixon zondag van de eerste startplaats voor de Indianapolis 500. Met een gemiddelde van 373,631 kilometer per uur hield de Nieuw-Zeelander Ed Carpenter en uittredend winnaar Alexander Rossi achter zich. Maar dé verrassing van de kwalificatie was de 35-jarige Spanjaard Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 bleek zich binnen een week na de F1-race in Barcelona in turbosnelheid aangepast te hebben aan het racen op een ovaal, getuige zijn fraaie kwalificatierun waarin hij een vijfde startplaats noteerde voor de race van zondag.

,,Ik vind het geweldig mooi om hier te zijn en gelukkig hield ook de auto het prima uit’‘, vertelde Alonso met een grote grijns na een seizoensstart in de Formule 1 vol kommer en kwel bij het ploeterende McLaren-Honda. Daar is hij als een van de meest getalenteerde coureurs in een rammelbak veroordeeld tot achterhoedegevechten in de marge. Maar met hulp van het IndyCar-team Andretti lijkt Alonso in de iconische Amerikaanse race wél mee te kunnen doen om de eerste plaatsen.

In Indianapolis start hij zondag vanaf de tweede startprijs in de jacht op stap twee van de Triple Crown of Motorsports. De GP van Monaco heeft hij al op zijn naam staan. Winst in de Indy500 en de 24 uur van Le Mans zijn de andere twee prijzen die hij nodig heeft voor de prestigieuze eretitel. Graham Hill is de enige coureur die de Triple Crowne ooit voltooide.

