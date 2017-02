Rosberg gaat opvolger Bottas adviseren

Vooraf aan de Laureus World Sport Awards die dinsdag worden uitgereikt zei de 31-jarige oud-coureur dat hij de Fin graag van advies wil voorzien vooraf aan de eerste Grand Prix van het jaar in maart in Australië. ,,Het is echt een uitdaging om in een nieuw team te komen met alle nieuwe regels en Lewis die er al zo lang zit. Lewis is een van de beste coureurs, dus het niveau is heel hoog. Tegelijkertijd is Valtteri heel getalenteerd. Hij kan veel bereiken, zolang het team hem een goede auto geeft.''