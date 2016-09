Slechte start breekt Verstappen op, zege voor Rosberg

61 - 61

Nico Rosberg wint in Singapore. Hij houdt 0.4 seconden over op Daniel Ricciardo. Max Verstappen wordt zesde bij Grand Prix op het circuit van Marina Bay, de vijftiende race in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur moest zich op het stratencircuit na een slechte start terug knokken nadat hij was teruggezakt van de vierde naar de achtste plek. Ondanks tal van inhaalacties was de zesde plek het hoogst haalbare voor de 18-jarige Verstappen. De nachtrace in Singapore werd een prooi voor de Mercedes-coureur Nico Rosberg, die was gestart vanaf poleposition. Met de derde GP-zege op rij heeft de 31-jarige Duitser 273 punten en heeft hij de leiding in het WK overgenomen van zijn ploeggenoot Lewis Hamilton. De Brit werd achter Verstappens ploeggenoot Daniel Ricciardo derde en volgt nu op acht punten van Rosberg.