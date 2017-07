Sleutelen aan nieuw racemonster voor Max

Een kleine RB13, de huidige bolide van Verstappen, trekt de aandacht. Deze auto is slechts 60 procent van de werkelijke grootte en zal nooit buiten een windtunnel rondscheuren. Sterker nog, er zit niet eens een echte motor in. Wel een mini-Max, op schaal geprint met een 3D-printer. Hier worden 24 uur per dag onderdelen geprint door vijf peperdure printers, waarmee in de windtunnel eindeloos geëxperimenteerd wordt, op zoek naar ultieme aerodynamica.



Geracet wordt er niet met de geprinte onderdelen. Nóg niet, benadrukt Hendrix. ,,Nu is het nog te fragiel, maar als de techniek eenmaal optimaal is, zullen teams zelfs nog last minute kunnen printen op het circuit.''