Sportwereld denkt aan jarige Schumi

,,Een van de grootsten wordt 48! Fijne verjaardag!'', schreef Lorenzo op Twitter. Podolski verwees in zijn boodschap naar het ski-ongeluk van Schumacher: ,,Een kampioen is altijd een vechter. Gefeliciteerd voor zo'n inspirerende vriend, Michael Schumacher. GEEF NOOIT OP!''



Schumacher kwam eind 2013 ten val bij het skiën in Frankrijk en lag daarna maandenlang in coma. Sinds september 2014 herstelt hij thuis verder, maar er is weinig bekend over zijn toestand. Berichten dat hij kan lopen werden afgelopen jaar door zijn advocaat ontkend.