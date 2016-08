Teambaas Horner: Max kan beter niet zeggen waar hij verblijft

De teambaas van Red Bull deed er nog een schepje bovenop. ,,Max kan maar beter niet zeggen waar hij verblijft in Monza. Het kan zijn dat er wat tifosi boos op hem zijn'', aldus Christian Horner.



Verstappen wekte de woede van Ferrari tijdens de Grand Prix van België afgelopen zondag. Hij had in de eerste bocht al een aanrijding met de Fin Kimi Räikkönen van de Italiaanse renstal. Later in de race vocht hij een verbeten duel uit met de Fin, die Verstappen verweet hem bijna van de baan te rijden. ,,Andere coureurs proberen ook hun positie te verdedigen, maar zij doen dat op een correcte manier. Als ik nu niet had geremd, zouden we een grote crash hebben gehad'', reageerde de boze Räikkönen.