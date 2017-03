Teambaas Horner: Red Bull klaar voor strijd met Mercedes

Red Bull wordt gezien als de grootste uitdager van Mercedes, de huidige wereldkampioen bij de constructeurs, maar Horner weet hoe de rollen zijn verdeeld. ,,Mercedes heeft de afgelopen drie jaar gedomineerd. In deze tijd hebben wij vijf races gewonnen, Ferrari drie en Mercedes bijna zestig. Zij zijn de grote favoriet”, zegt hij tegen Motorsport.com.



,,Maar de RB13 lijkt in de basis een goede auto te zijn en zal natuurlijk vanwege de onderontwikkelde regels zal de ontwikkelingssnelheid van de auto’s hoog liggen. Vanaf nu tot en met Abu Dhabi (de laatste Grand Prix van het seizoen, red.) zal het een ontwikkelingsrace worden.”



In de eerste testweek op het Circuit de Catalunya stuitte Red Bull op enkele technische problemen, vooral op de dagen dat Daniel Ricciardo achter het stuur zat. Red Bull sloot in tegenstelling tot Mercedes en Ferrari geen enkele testdag af met de snelste tijd, maar daar maakt Horner zich geen zorgen over. ,,We hebben nooit het ‘winterkampioenschap’ gewonnen”, zegt hij. ,,We ontdekken liever nu een paar problemen dan dat we die pas in Melbourne tegenkomen.”