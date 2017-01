Toptalent Verschoor maakt stap naar Formule Renault 2.0

,,Het is een logische volgende stap in mijn carrière”, zegt Verschoor. “F4 met MP en de KNAF is echt een goede beslissing geweest voor mijn debuutseizoen in de autosport: ik heb me er geweldig mee in de kijker gereden. Het was daarom snel duidelijk wat ik in 2017 ging doen. In overleg met Red Bull heb ik opnieuw gekozen voor MP. Ik heb veel vertrouwen in het team en daarom kijk ik ook uit naar het komend seizoen. Ik heb deze winter genoeg testkilometers gemaakt in de Formule Renault-auto. Het doel is opnieuw om te winnen, al besef ik wel dat het nu dubbel lastig wordt tegen jongens die in hun tweede of derde seizoen Formule Renault zitten.”