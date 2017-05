Valtteri Bottas ontloopt straf

De autosportbond FIA geeft alle teams twee keer per seizoen toestemming het nachtelijk arbeidsverbod te negeren en Mercedes maakt gebruik van die uitzondering. Op een onverwachte motorwissel tijdens een raceweekeinde staat doorgaans een straf; meestal enkele posities naar achteren in de startopstelling.



Mercedes ontdekte na de tweede vrije training op vrijdag bij de Grand Prix van Spanje een elektrisch probleem in het motorblok van de auto van Bottas, de winnaar van de vorige Formule 1-race in Rusland. ,,Bij het in elkaar zetten van de motor zagen we ook nog een klein waterlek. Om die reden is de motor vervangen en gebruiken we nu de oude motor die in de vorige vier races is gebruikt'', lichtte Mercedes toe.