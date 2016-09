Vanaf 13.00 uur live de GP van Singapore

Max Verstappen start zondag vanaf de vierde positie in de Grand Prix van Singapore, de vijftiende race in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull dankt die startplek aan zijn vierde tijd in de kwalificatierace van zaterdag.

Voor hem staan de Duitser Nico Rosberg en de Brit Lewis Hamilton van Mercedes en ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër vertrekt vanaf de tweede plek.



Verstappen acht zich niet kansloos voor de zege op het bochtige circuit Marina Bay in Singapore, waar de race in de avonduren bij kunstlicht wordt verreden. De Limburger was in de trainingen erg snel en deed nauwelijks onder voor de doorgaans snellere Mercedessen.



De bandenstrategie kan Verstappen helpen. Hij start op zogeheten supersofts, die langer meegaan dan de 'ultrasofts', waar Rosberg en Hamilton op starten. Mogelijk kan hij daar in de beginfase van de race van profiteren.



Rosberg won de laatste twee races en lijkt de man in vorm, ook al doordat hij vier keer pole pakte in de laatste vijf races. Hij heeft in de WK-stand 2 punten minder dan leider Hamilton.



De GP van Singapore start om 14.00 uur Nederlandse tijd. Mis vanaf 13.00 uur hier niets met ons liveblog.