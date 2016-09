Verstappen derde in tweede training Singapore

De snelste ronde van Verstappen in de avondsessie in Singapore ging in 1.44,532, ruim een seconde sneller dan zijn beste tijd tijdens de eerste training met invallende duisternis (1.45,823). De Nederlandse Formule 1-coureur bleef zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo toen een fractie voor.

Rosberg revancheerde zich in de tweede training van zijn crash in de eerste sessie. De Duitse nummer twee van de WK-stand miste een bocht en reed de voorkant van zijn Mercedes aan diggelen in de omheining. Rosberg, de winnaar van de laatste twee grands prix, ging enkele uren later in zijn gerepareerde bolide als snelste rond: 1.44,152. Hij was bijna drie tienden sneller dan Räikkönen, de Fin die in zijn Ferrari de tweede tijd klokte (1.44,427). Ricciardo werd vierde, opnieuw net achter Verstappen die 29 rondjes reed.