Verstappen heeft 'saai maar perfect scenario' voor ogen

Verstappen heeft afgelopen winter hard getraind. Hij heeft vooral de spieren in zijn nek en bovenlichaam sterker gemaakt. ,,Dat is nodig, want de nieuwe auto's gaan 20 tot 30 kilometer per uur sneller door de bochten. Dat is heel zwaar voor je nek. Ik weet nu al dat ik volgende week dinsdag, als ik op het circuit van Barcelona mijn eerste rondes zal rijden in de nieuwe Red Bull, met een pijnlijke, stijve nek zal uitstappen. Dat hoort er gewoon bij.''



Dat de Formule 1-wagens komend seizoen drie tot vier seconden per ronde harder zullen rijden, heeft te maken met bredere banden en aerodynamische verbeteringen die zijn ingevoerd in de koningsklasse. ,,Bredere banden en meer neerwaartse druk maken het besturen van de auto veel zwaarder. Ik zal het op de eerste testdag ervaren. Hoewel het vooral belangrijk is veel kilometers te maken en je ritme zien te vinden. Dan ook zal ik pas echt weten hoe goed de auto is en of ik daadwerkelijk kan meedoen om de wereldtitel.''