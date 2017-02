Verstappen: Kan niet wachten tot het écht gaat beginnen

Na weken van trainen en rijden in de simulator is het wat Max Verstappen betreft de hoogste tijd dat de échte actie begint. Over tien dagen starten de eerste tests op het circuit van Barcelona. ,,Ik kan niet wachten’’, vertelt Verstappen op de website van Red Bull Racing.

Door Arjan Schouten

,,Ik heb in de simulator al ervaren dat de bochtensnelheid van onze nieuwe RB13 heel indrukwekkend is en natuurlijk wil je dat ook in ‘real life’ ervaren. Gelukkig laat dat moment nu niet meer zo lang op zich wachten."

Met bredere banden, grotere vleugels, een wijdere basis en dus meer downforce verwacht Verstappen toptijden van de nieuwe bolide. ,,Op sommige circuits zouden we zomaar drie seconden sneller per ronde kunnen gaan. En dat is héél veel. Het wordt interessant om te zien wat de g-krachten straks van ons als coureur gaan vergen, want dat valt moeilijk na te bootsen in de simulator. Het gaat zeker een fysieke uitdaging worden, maar daarom heb ik langer getraind, met bijvoorbeeld meer gewichten.’’

Van 27 februari tot en met 2 maart en van 7 tot en met 10 maart wordt er straks getest op het Circuit de Catalunya, waar Verstappen vorig seizoen zijn eerste en enige gp-zege boekte. Vier van de acht dagen is de RB13 voor hem, op de andere dagen neemt Daniel Ricciardo plaats achter het stuur. ,,Zoveel tijd is je niet gegund, dus het gaat er straks in de eerste plaats om dat ik me lekker voel in die wagen. Dat de stoel goed is, de pedalen en het stuur perfect zijn afgesteld en dat ik geen kramp krijg als ik in de auto zit. Vervolgens proberen we de auto steeds verder te verbeteren om straks optimaal aan de start van het seizoen te staan in Australië.’’