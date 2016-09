Verstappen knokt zich naar zevende plaats, Rosberg wint

Verstappen was begonnen vanaf de zevende plaats, maar van die aardige uitgangspositie was direct na de start weinig meer over. Op het hogesnelheidscircuit van Monza viel hij direct terug naar de elfde plaats. De Nederlander knokte zich wel weer terug de top tien in, maar 6 WK-puntjes waren het hoogst haalbare



De winst op Monza ging naar Nico Rosberg. De Duitser van Mercedes profiteerde optimaal van de mislukte start van teamgenoot Lewis Hamilton. De Britse WK-leider stond op poleposition, maar verprutste zijn start en viel terug naar de zesde plek. Hamilton rukte wel weer op naar de tweede plaats, maar hij kon Rosberg niet meer bedreigen. De Duitser verkleinde zijn achterstand in de WK-stand op Hamilton daardoor tot twee punten.



Terwijl de Grote Prijs van België vorige week vol stond van het spektakel, viel op Monza weinig te genieten. De race werd in feite al beslist bij de start, met Hamilton én Verstappen als grootste verliezers. Mercedes had gekozen voor een strategie met slechts één pitsstop, terwijl de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen twee keer naar binnen moesten voor nieuwe banden. Voor eigen publiek konden de rode bolides van de Italiaanse renstal daardoor niet meedoen om de winst.



Op gepaste afstand van Rosberg en Hamilton kwam Vettel als derde over de finish, Räikkönen werd vierde. Daniel Ricciardo, de Australische teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, was op de vijfde plaats de 'best of the rest'. De Fin Valtteri Bottas (Williams) nestelde zich tussen de Red Bulls in op de zesde plek.