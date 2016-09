Verstappen krijgt het op Monza aan de stok met Rosberg

Max Verstappen heeft vandaag in de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 de achtste tijd gereden. De jonge Limburger klokte op het snelle circuit van Monza in zijn Red Bull 1.23,704 en hij was daarmee ruim 1,7 seconde langzamer dan Lewis Hamilton. De Britse leider in het WK was verreweg de snelste in zijn Mercedes; 1.22,008.