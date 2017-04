Verstappen kwalificeert zich als zevende, Vettel op pole

Verstappen toonde zich in de vrije training steeds the best of the rest achter de ongenaakbare bolides van Ferrari en Mercedes. Toen het om het 'echie' ging, zetten teamgenoot Daniel Ricciardo - de hele week langzamer dan Verstappen - en Felipe Massa een snellere tijd neer.



De vorig seizoen oppermachtige Mercedessen kregen in de Russische zon een gevoelige tik van Vettel en Raïkkonen. Valtteri Bottas (derde) en Lewis Hamilton starten morgen vanaf de tweede rij.



Ferrari liet tijdens de vrije trainingen al zien zeer snel te zijn op het circuit van Sotjsi. De Italiaanse renstal sloeg in de kwalificatie een dubbelslag met Vettel (1.33,194, de snelste ronde ooit op de Russische baan) en Raïkkonen op de felbegeerde voorste rij. De laatste keer dat Ferrari op 1 en 2 startte was bij de GP van Frankrijk in 2008.



Morgenmiddag om 14.00 uur (Nederlandse tijd) staat de GP van Rusland op het programma. De race is via een liveblog te volgen op onze website. Ziggo Sport zendt het uit op TV.