Verstappen moet hopen op chaos

GP van Rusland Ferrari ook in laatste vrije training razendsnel, vijfde tijd Verstappen

29 april Ferrari domineert de vrije trainingen op het circuit van Sotsji. Sebastian Vettel zette in de derde en laatste vrije training net als gisteren de snelste tijd neer: 1.34.001. Teamgenoot Kimi Raïkkonen volgde op gepaste afstand. Max Verstappen was in zijn Red Bull opnieuw best of the rest.