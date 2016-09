Verstappen niet blij met kritiek op rijgedrag

Bij een volgende keer kan de jonge Limburger rekenen op de zwart-witte vlag, het teken dat hij zich onsportief heeft gedragen. De Nederlander kreeg het in Spa aan de stok met Räikkönen, die in de eerste bocht de voorvleugel van Verstappens Red Bull eraf reed. Later in de race reageerde de coureur van Ferrari woedend toen Verstappen hem niet liet voorbijgaan op het lange rechte stuk. Volgens Räikkönen kon hij een zware crash maar net voorkomen door hard op zijn rem te trappen. De achttienjarige Limburger kreeg in Spa geen straf van de wedstrijdleiding, maar volgens teambaas Christian Horner wilde Whiting vrijdag in Monza even praten met Verstappen ,,Hij heeft hem de beelden van Spa laten zien en duidelijk gemaakt dat de volgende keer wel wordt opgetreden. Een soort van waarschuwing dus.''

Verstappen niet blij met kritiek Villeneuve

Volgens Verstappen is de discussie een non-discussie. De wedstrijdjury bestrafte hem in België niet, dus deed hij ook niets onoorbaars. Dát is in zijn optiek het enige criterium dat telt. ,,Zolang je geen penalty krijgt en niet crasht, is het fair. En ik ben tot nu toe altijd fair geweest," concludeerde hij. Daar denkt voormalig Formule 1-coureur Jacques Villeneuve heel anders over.



De Canadees zei na de voorstelling op Spa-Francorchamps dat het wachten is op een dode, als Verstappen zijn rijgedrag niet verandert. De tiener had kennis van Villeneuve's uitspraken genomen en pareerde vinnig. ,,Villeneuve moet eerst maar eens naar zichzelf kijken en wat hij in zijn loopbaan heeft gedaan. Hij heeft zelf iemand doodgereden (Verstappen doelt waarschijnlijk op de marshall die na een crash van Villeneuve in 2001 in Australië door een afgebroken band stierf). Dan vind ik zo'n uitspraak niet erg respectvol naar de familie van die overledene," zei hij tegen Formule1.nl.