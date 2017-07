Verstappen: Podium zit er normaal niet in

Eigenlijk had Verstappen, die in het slot van de kwalificatie even het grind in schoot, moeten starten vanaf plaats zes. Lewis Hamilton werd vanwege een gridstraf echter vijf plaatsen naar achteren gezet en staat drie plaatsen achter de Limburger op positie acht. ,,Ik moet gewoon zorgen dat ik zelf een goede start heb en dan zie ik Hamilton op een gegeven moment wel verschijnen’‘, beseft de coureur van Red Bull Racing, die er ook van uitgaat dat de Mercedes hem voorbij zal gaan.



,,Als hij veel te snel is, zal hij moeilijk achter me te houden zijn. En dan is het ook onnodig om rare dingen te gaan doen.‘’ De grenzen van de baan heeft hij in de kwalificatie al vaak genoeg opgezocht. Twee keer kleurde hij net even buiten de lijntjes en een derde keer vloog hij dus de steentjes in. ,,Ik had al wat tijd verloren, was niet erg gelukkig met mezelf. Toen kwam er ook nog een gele vlag en mocht ik m’n DRS niet gebruiken. Dus bleef ik pushen. Dacht: misschien schuif ik nog één positie op. En dan ben je net iets te agressief op het gas en breekt ‘ie uit. Hoort erbij. Kan een keertje tegenzitten. Dan denk ik maar dat het morgen meezit.‘’



Heeft hij het KNMI nog gebeld, of er wat regen te verwachten valt in Spielberg boven de Red Bull Ring? ,,Nee, ik ben mijn eigen weerman. M’n voorspelling? Mwah, wisselvallig. Met regen zou het wel wat interessanter kunnen worden, voor ons. Gumt de vermogensverschillen een beetje uit. En in de regen vermaak ik me zelf doorgaans ook wat meer. Maar ik ben bang dat de regen net te laat gaat vallen..‘’