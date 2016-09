Verstappen rijdt als enige met motorupgrade van Renault

Dat Verstappen degene is die de motor krijgt en niet zijn Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo of de Renault-coureurs Kevin Magnussen en Jolyon Palmer is heel logisch, zo zegt Cyril Abiteboul, teambaas van Renault. ,,Er is geen tactiek, strategie en voorkeur. We houden van Max, maar het is gewoon de logische manier hoe we met de krachtbronnen zijn omgegaan."



,,We waren sowieso al van plan om Max een nieuwe motor te geven dit weekend, dus hij is degene die profiteert van de verbetering."



De Franse fabrikant heeft drie ontwikkelingtokens gebruikt voor wat de laatste update van de motor zal zijn. Total levert ook een verbeterde brandstofformule, zo bevestigde Abiteboul. ,,Max zal er ongetwijfeld meer profijt van hebben dan de drie andere", gaat de Renault-directeur verder. ,,Ik denk dat de drie andere coureurs de upgrade voor de GP van Maleisië krijgen."



Met de upgrade hoopt Red Bull weer iets dichterbij Ferrari en Mercedes te komen.



Max Verstappen zette vandaag tijdens de eerste vrije training in Singapore de snelste tijd neer, net voor zijn teamgenoot van Red Bull Daniel Ricciardo.