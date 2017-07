Verstappen rijdt tweede tijd in eerste vrije training

Door Tim Engelen



Belangrijke aantekening daarbij is dat Lewis Hamilton zijn snelste ronde zette op de zachte band, terwijl de rest van het veld rondreed op de doorgaans snellere supersoft-banden.



Valtteri Bottas eindigde als derde (1.06,345), vlak voor Sebastian Vettel (1.06,424).



Verstappen begon voortvarend aan de eerste vrije training en kon veel rondjes rijden. Toen de Nederlander bezig was aan een snellere serie schoof hij even van de baan, waarna hij zeer lang in de pitbox moest staan.



Vanmiddag staat om 14.00 uur de tweede vrije training op het programma. Er wordt regen verwacht en dat is een mooie testcase voor de teams, want tijdens de Grand Prix op zondag wordt er ook neerslag verwacht.