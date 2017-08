Verstappen voorlopig tevreden ondanks uitvalbeurten

Het is zomervakantie in de Formule 1 en dus tijd om een balans op te maken van de eerste seizoenshelft. Ondanks de vele uitvalbeurten blikt Max Verstappen op zijn website toch tevreden terug op het voorlopige seizoen.

,,Het is een interessant jaar. De uitvalbeurten zijn natuurlijk niet positief, maar over het algemeen mogen we tevreden zijn met de prestaties.''

Al liet de jonge Limburger toch uitschijnen dat niet alles even vlot verliep. ,,Misschien hadden we er wat meer van verwacht maar het is niet anders. Je moet er gewoon het beste van maken.'' Ook de auto leek niet altijd mee te willen, al lijken die problemen nu van de baan door een nieuwe update. ,,Hopelijk brengt dit ons verder naar voren.''

Over de Nederlandse steun is Verstappen zeer te spreken. ,,De steun uit Nederland is overweldigend, echt heel speciaal om te zien.''

Verwacht wordt dat de in oranje gehulde fans massaal zullen afzakken naar Spa-Francorchamps, waar op 27 augustus de volgende grote prijs verreden wordt. ,,Veel Nederlandse fans zullen de reis naar Spa maken. Het is mijn favoriete circuit. Afgelopen jaar was het te gek voor woorden. Ik kijk er nu al naar uit!'' besluit Verstappen.