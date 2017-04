Vettel: leuker dan u denkt

BlogAD-verslaggever Rik Spekenbrink was vier jaar geleden voor het eerst in Sotsji. Destijds voor het WK schaatsen. Nu keert hij daar terug als Formule 1-verslaggever.

Sebastian Vettel is in Nederland niet de populairste coureur van de Formule 1. Hij zat vorig jaar nogal eens te zeuren op onze eigen Max Verstappen natuurlijk. Het was saai toen hij de sport een paar jaar lang domineerde. En het is een Duitser, ook dat nog.

Toch zag ik in het paddock in Sotsji een andere kant van Vettel. Op mijn gemakje stond ik te kijken naar de monteurs van Verstappen, die al twee dagen in de weer zijn met zijn banden voor dit weekeinde. Ineens voelde ik een por in mijn rug en kwam er een heel leger fotografen en cameramannen aangestormd. Om het hoekje dook Vettel op. Met naast hem een vrouwelijk fan, gekleed in een zwart Ferrari-shirt, een rode broek en zwart-rode Ferrari-schoenen. Het bleek een Russin, die een meet and great met haar grote idool had gewonnen.

De twee gingen in het zonnetje zitten en de vrouw kreeg van de persdame van Vettel een kwartier de tijd om hem alles te vragen wat ze altijd al wilde weten. Zenuwachtig begon ze te bladeren in haar kladblokje, en checkte nog eens of de persdame wel echt op ‘record’ had gedrukt, zij zou het gesprek opnemen. ,,Anders vergeet ik alles wat Sebastian heeft gezegd'', stamelde ze met trillende handen.

Na dertien minuten wees de persdame op haar horloge: afronden. Maar Vettel had helemaal geen haast. Voordat hij een handtekening zette op een stoffen Ferrari-tas wilde hij ook nog van alles van háár weten. En hij ging met zijn fan en haar vriend op de foto, waarbij Vettel galant de vrouw in het midden zette.

Toen ze afscheid hadden genomen, kwam de persdame met verschrikkelijk nieuws. Haar telefoon was in de zon zo warm geworden, dat die was uitgevallen en een deel van het gesprek dus niet had opgenomen. De mond van de vrouw viel open, dit was haar grootste nachtmerrie. Snel schreef ze alle antwoorden van Vettel op die ze zich nog kon herinneren.

Om het goed te maken nodigde Vettel haar uit later op de middag nog even te praten. En kreeg de vrouw een bonnetje voor het Ferrari-buffet.