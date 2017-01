Vettel wint Nations Cup in Miami

Wehrlein moet rust houden na stevige crash

22 januari De Duitse Formule 1-coureur Pascal Wehrlein moet voorlopig rust houden. De 22-jarige Wehrlein, die komend seizoen voor Sauber rijdt, crashte zaterdag tijdens de zogeheten Race of the Champions in Miami. Op aanraden van artsen stapt de Duitser even niet in de auto. Hij slaat vandaag de Nations Cup over, waarin hij samen met Sebastian Vettel zou uitkomen voor Duitsland.