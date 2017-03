Voormalig Formule 1-kampioen Surtees (83) overleden

De Britse racelegende John Surtees is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie vandaag bekend. Surtees is de enige die erin slaagde zowel op twee als vier wielen wereldkampioen te worden.

De Brit veroverde vier keer de wereldtitel op de motor in de 500cc-klasse, in 1956, 1958, 1959 en 1960. Surtees stapte daarna over naar de Formule 1. In de koningsklasse van de autosport werd hij in 1964 in een Ferrari ook wereldkampioen.

De Brit eindigde twee jaar later als tweede in het WK, achter Jack Brabham. Surtees won in totaal zes grands prix. Hij reed in 1972 zijn laatste race in de Formule 1, maar bleef als baas van zijn eigen team wel nog enkele jaren present in de koningsklasse.

De veelzijdige racer deed ook vier keer mee aan de 24 Uur van Le Mans, met de derde plaats in 1964 als beste resultaat. Surtees kreeg tal van onderscheidingen voor zijn grote verdiensten voor de auto- en motorsport.