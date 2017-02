Webber: Ricciardo zal Verstappen verslaan

Volgens de Australiër heeft zijn landgenoot dankzij zijn ervaring een voorsprong op de jonge Verstappen. Zeker nu dit seizoen regels worden geïntroduceerd die de Formule 1 agressiever en sneller moet maken. ,,Toch zal het spannend worden tussen deze twee."



,,Ik denk dat Daniel meer rust in zich heeft. Zijn ervaring zal voor hem spreken, zeker in het begin van het seizoen", zo vertelt Webber aan Motorsport. ,,Hij heeft vaker een verandering van regelgeving meegemaakt en ook in verschillende F1-auto's gereden. Dat is een voordeel. Het wordt in ieder geval een heerlijk gevecht. Max leert nog steeds en hij is echt een ongelooflijk talent."