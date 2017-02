Wehrlein mist mogelijk F1-test na crash bij Race of Champions

Wehrelin vloog vorige maand over de kop en crashte hard. De Duitser kroop nog uit het wrak, maar heeft sindsdien last van zijn nek en ondergaat verscheidene onderzoeken.



De eerste test voor het Formule 1-seizoen is op 27 februari in Barcelona en Sauber weet nog niet of het Wehrlein dan kan inzetten. De protegé van Mercedes kwam vorig jaar uit voor Manor en was een kandidaat om Nico Rosberg op te volgen bij Mercedes.