Wolff: Geen spanningen tussen Hamilton en Bottas

Lauda ziet in Bottas een wereldkampioen

17 januari Valtteri Bottas is minstens zo snel als Nico Rosberg en kan ook wereldkampioen worden. Dat is de mening van Niki Lauda, een van de bazen in het Formule 1-topteam Mercedes. ,,Bottas is de beste man voor ons. Met hem erbij kunnen we het seizoen met een gerust hart beginnen'', aldus de Oostenrijkse voormalig wereldkampioen op de Duitse tv-zender RTL.