150 vrouwen dupe van zaadblunder UMC Utrecht

Aanvankelijk ging het om 26 stellen die de schrik van hun leven kregen. Het UMC Utrecht belde hen vorige week met de boodschap dat er mogelijk sperma was verwisseld in het ivf-laboratorium. Een medewerker gebruikte anderhalf jaar verkeerde slangetjes.De impact van de fout blijkt nu groter dan gedacht.



Eerst werd bij 84 vrouwen de vruchtbaarheidsbehandeling opgeschort, inmiddels zijn dit er 150. Het gaat niet alleen om patiënten van het UMC, maar ook van vier omliggende ziekenhuizen die gebruik maken van dit lab. Alleen vrouwen die al begonnen zijn met hormoonstimulatie, worden momenteel geholpen.



De ziekenhuizen verwachten dat het lab in week vijf weer open gaat. Wie dan voorrang krijgt, kan het UMC nog niet zeggen.



Kim (40) uit Nijmegen die acht ingevroren embryo's in de vriezer van het UMC heeft liggen, is bang dat ze pas in maart aan de beurt is. ,,Begin februari kan lang niet iedereen geholpen worden. Voor mij zijn dit cruciale maanden. Door een baarmoederafwijking wordt mijn baarmoeder elke maand slechter. Het is hun fout, maar mijn leven. Ik vraag me af of ze dat bij het UMC beseffen."