Aantal dodelijke kankergevallen daalt, vrouwen krijgen vaker longkanker

Tot en met 2006 zorgde borstkanker voor de hoogste sterfte onder vrouwen. Inmiddels komt longkanker vaker voor. Het aantal mannen dat sterft aan een vorm van kanker is in minder dan dertig jaar tijd met meer dan een derde afgenomen. Dit komt onder meer doordat minder mannen longkanker of maagkanker hebben. Longkanker is nog wel steeds de meest voorkomende soort bij mannen die overlijden aan kanker. Het aandeel mannen dat hieraan overlijdt is echter een stuk kleiner geworden. Het daalde van 38 procent eind jaren tachtig naar 26 procent in 2015. Sinds tien jaar is darmkanker na longkanker bij mannen de meest voorkomende vorm bij sterfte aan kanker (12 procent). In de afgelopen 20 jaar is het aandeel van prostaatkanker nagenoeg gelijk gebleven (11 procent).

Kanker belangrijkste doodsoorzaak kinderen

In 2015 zijn in Nederland 69 kinderen (0-14 jaar) overleden door kanker. Hersenkanker en leukemie maakten de meeste slachtoffers, blijkt uit cijfers van het CBS. Ten opzichte van 2013 en 2014 veranderde het sterftecijfer nauwelijks tot niet. In de jaren daarvoor lag het sterftecijfer een stuk hoger. In 2006 overleden 110 kinderen aan de gevolgen van kanker.



In de periode 2006 - 2015 overleden in totaal bijna 10.000 kinderen in Nederland, van wie 820 kankerpatiëntjes. De meeste van hen hadden hersenkanker (321 sterfgevallen) of leukemie (191 sterfgevallen). Meer jongens dan meisjes overleden in de betreffende periode aan kanker (447 tegen 373). Leukemie en lymfeklierkanker komen anderhalf keer vaker voor bij jongens.



Kanker was vorig jaar verantwoordelijk voor 8,6 procent van de sterfgevallen onder kinderen. In de leeftijdscategorie 2-11 jaar is kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Jaarlijks krijgen tussen de 500 en 550 kinderen kanker en zijn er 800 onder actieve behandeling, aldus het CBS.