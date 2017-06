Aantal jongeren met overgewicht opnieuw toegenomen

Het aantal jongeren met overgewicht neemt al jaren gestaag toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Toen de metingen in 1981 begonnen, had slechts 1 op de 10 jongeren last van overgewicht. In 2001 was dat al 11,8 procent. Uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde, blijkt dat tegenwoordig 13,4 procent van de jongeren te zwaar is. Bij 1 op de 5 jongeren gaat het om ernstig overgewicht.