'Pil moet terug in de basisverzekering'

De anticonceptiepil wordt nu nog alleen vergoed voor vrouwen onder de 21 jaar. Opvallend is dat juist in de groep vrouwen van 25 tot 30 jaar oud de meeste abortussen plaatsvinden. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voorheen vonden de meeste abortussen plaats in de leeftijdscategorie 20-25 jaar.



In 2015 ondergingen 30.803 vrouwen een abortus, 442 meer dan in het voorgaande jaar. Sinds 2008 daalde het aantal abortussen juist ieder jaar licht. Die neergaande trend zet zich dus niet door.



Het is niet duidelijk waarom het aantal abortussen bij 25- tot 30-jarige vrouwen is toegenomen, zegt Ineke van der Vlugt van de Rutgers Stichting. ,,We weten nu nog te weinig over de oorzaken. Eén daarvan zou kunnen zijn dat anticonceptie voor sommigen te duur is. Het zou zeker helpen als anticonceptie weer standaard wordt vergoed."



Spiraaltje

Abortusarts Annet Jansen, ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA), ziet vooral dat vrouwen aanhikken tegen de aanschaf van een spiraaltje. ,,Dat is een grote uitgave in één keer. Het kan een reden voor vrouwen zijn om voor de pil te kiezen. En die is lastiger in het gebruik, dus daar gaat in de praktijk meer mee mis."



Een andere verklaring die de Rutgers Stichting geeft, is het verschijnsel 'pilmoeheid'. Vrouwen die vanaf hun zeventiende de pil slikken, kunnen daar na een jaar of acht mee willen stoppen. Negatieve berichtgeving over bijwerkingen van de pil draagt daar aan bij.



Meer onderzoek

Zowel de Rutgers Stichting als het NGvA willen dat de overheid nader onderzoek doet naar de oorzaken van het toegenomen abortuscijfer. ,,We willen graag weten welke factoren een rol spelen, zodat we daar invloed op kunnen uitoefenen", zegt Van der Vlugt.



Er valt ook goed nieuws te melden. Het aantal abortussen onder tieners daalde met 3 procent tot 3079. Het aantal afgebroken tienerzwangerschappen daalt al sinds 2002. Nederland is wereldwijd één van de landen met relatief de minste abortussen.