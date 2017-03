Avocado: culinaire hype en oogverblindend lekker

Vanwege de grote vraag naar ideeën voor andersoortige gerechten kwam foodstylist en receptenbedenker Colette Dike van Fooddeco.nl met haar boek Avocado. Het blijkt een culinaire ode aan de groene eyecatcher. Gestapeld, geschaafd, gekruld, in vormen van mini-roosjes, bekleed met kleurige kruiden. Of vermomd als noedels, spaghetti, friet en tartaar; de avocado blijkt in Dike's boek de diva van de fruitschaal.



Dike: ,,Het is een uiterst fotogenieke vrucht die daardoor nu op Instagram in opmars is. Het mooie: met een paar handige trucs kom je al een eind. Ga aan de slag met een dunschiller of een meloensteker en je maakt de meest fantastische creaties. En pep daarna de smaak op met bijvoorbeeld zeezout, chilivlokken, sesamzaad, komijn, paprikapoeder of limoen. Laatste rage: het schaven van de pit of schil in sauzen of over salades.'' Groot nadeel van de avocado - snijd hem voor opening rondom de pit door en draai de twee helften van elkaar af - is dat het vruchtvlees snel verkleurt.