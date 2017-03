Standaardprintjes als ‘beterschap’ of ‘een opkikkertje’ vond Claudia Helmons (41) de ergste. ,,Alsof ik een griepje had. Ik voelde me niet begrepen. Wie zei mij dat ik beter zou worden?”



De Brabantse begrijpt het ergens wel. Het is ook lastig om de juiste woorden te vinden bij een ziekte die zo onvoorspelbaar en angstaanjagend is als kanker. Maar toen in september 2013 een tumor werd ontdekt in haar rechterborst, had Helmons meer behoefte aan een oprechte hartenkreet, dan aan een cliché-beertje op een kaart, vertelt ze droogjes. Zo bedacht ze haar eigen kaartenlijn, waarvan nu een deel door fabrikant Hallmark wordt verkocht.

Luchtig

Het zijn negen wenskaarten met oppeppers als ‘Countdown to the last chemo’, ‘He jij, powervrouw, jij kan dit!’ en ‘Babbelen over koetjes en kanker, bij jou of bij mij?’. Sommige mensen vinden die laatste kaart te luchtig, niet passend bij de vaak lange lijdensweg van een kankerpatiënt. Maar Helmons heeft er goed over nagedacht. ,,Het onderwerp hoeft niet zo beladen te zijn. Spreek er gewoon over aan de keukentafel, liefst met een beetje humor. Voor mij werkte dat goed.”



Over humor gesproken: Helmons, moeder van twee jonge kinderen, ontwierp een kaart waarmee ze vrouwen na een borstreconstructie feliciteert met hun nieuwe ‘boobies’. Zelf liet ze in 2015 haar tweede borst afzetten. Uit een erfelijkheidsonderzoek kwam naar voren dat het risico op terugkeer van borstkanker groot was. ,,De oorzaak was niet fijn, maar ik ben inmiddels blij met het resultaat. Mijn nieuwe borsten zijn een felicitatie waard.”

Confronterend

De boobie-kaart kwam overigens niet door de selectie van Hallmark, maar wordt geregeld verkocht via Helmons eigen website postvannummer48.nl, waar ze nog veel meer gedurfde kaartjes verkoopt. Haar favoriet: ‘Kanker is gewoon echt k*t’. ,,Die kaart had ik graag zelf gehad.”



In haar eerste ontwerpen durfde de moeder het woord kanker niet te gebruiken, omdat ze dit te confronterend vond. ,,Kinderen associëren kanker met de dood. Dus toen ik mijn zoontje van 8 op de rand van zijn bed vertelde dat ik ziek was, zei ik: mama heeft een knobbeltje in haar borst, die de dokter eruit moet halen. Maar hij reageerde recht voor zijn raap: heb je borstkanker?”



Inmiddels kent Helmons geen taboe meer. Zelfs haar kale hoofd vlak na de chemotherapie kwam op een kaartje: ‘you are bald, brave and beautiful’. ,,Natuurlijk voelde ik mezelf niet mooi of vrouwelijk toen ik met één afgezette borst en een kaal hoofd voor de spiegel stond, maar echte schoonheid zit van binnen. Die boodschap wil ik anderen meegeven.”

Quote Natuurlijk voelde ik mezelf niet mooi of vrouwelijk toen ik met één afgezette borst en een kaal hoofd voor de spiegel stond, maar echte schoonheid zit van binnen Volledig scherm Fabrikant Hallmark heeft 9 kaarten opgenomen in haar assortiment. © arie kievit