Basisverzekering krijgt online bijsluiter

De verzekeraars laten via een speciale 'menukaart' op hun website voortaan precies zien met welke zorgaanbieders er deals zijn gemaakt, hoe hoog de vergoeding is waar een verzekerde recht op heeft en hoe groot de keuzevrijheid is. Verder bevat de zorgverzekeringskaart de gebruikelijke informatie over de basisverzekering in het algemeen, het eigen risico en zorgadvies en -bemiddeling.



,,Verzekerden hebben aangegeven behoefte te hebben aan een korte, begrijpelijke uitleg over hun zorgverzekering'', erkent André Rouvoet (Zorgverzekeraars Nederland). ,,Dit overzicht is handig voor mensen zodra ze zorg nodig hebben, en als ze willen overstappen naar een andere verzekering."



Inzicht

Zorgverzekeraars stellen uiterlijk 19 november - en op dezelfde manier - de gegevens beschikbaar over iedere basisverzekering die in 2017 verkrijgbaar is. Vanzelfsprekend wordt ook onderscheid gemaakt in de drie soorten verzekeringen: natura, combinatie of restitutie.



De Patiëntenfederatie en de Consumentenbond, die in november 2015 flink aandrongen op die informatie, zijn betrokken bij de opzet van deze gloednieuwe service.



,,Dit verbetert het inzicht, maar er ontbreken nog zaken", zegt een woordvoerster van de Consumentenbond. ,,Het betreft dan informatie over het maximaal aantal toegestane behandelingen dat is afgesproken met de zorgverlener en het percentage gecontracteerde ziekenhuizen. Maar per saldo is dit zeker een goede stap voorwaarts."



Poliswoud

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie juicht alles toe wat 'meer helderheid geeft in het poliswoud'. ,,Dus hier kijken we ook heel serieus naar. We zullen na verschijning zeker aan verzekerden vragen of ze er iets aan hebben en welke informatie er nog mist."



De Tweede Kamer heeft ook al gevraagd om een heldere polisbijsluiter. Regeringspartij PvdA wil liever minder polissen die in één klap te begrijpen zijn. ,,Maar zolang er nog heel veel variatie is, moet de keuze volstrekt helder zijn, zegt Kamerlid Lea Bouwmeester. ,,Ik hoop dat we nu echt van stiekeme, kleine lettertjes in de polissen af zijn."



Binnenkort komt de kleine zorgverzekeraar DSW als eerste met de tarieven voor 2017 naar buiten.