'Betere regels nodig voor natuurgenezers'

De roep om strenger toezicht op 'Heilpraktiker' komt ook van gezondheidsminister Barbara Steffens van Noordrijn-Westfalen. Zij vindt het de hoogste tijd dat er nu eindelijk een betere bescherming komt van patiënten die zich tot een van de vele alternatieve praktijken in deze deelstaat wenden, zo laat ze via een woordvoerder weten.



Volgens de vakorganisatie, waarbij 3400 Heilpraktiker zijn aangesloten, schiet ook de opleiding tekort. Met name bij de mondelinge examens zou sprake zijn van te grote onderlinge regionale verschillen, stelt voorzitter Dieter Siewertsen van deze bond.



Onvoldoende geregeld

De Freie Heilpraktiker nemen met klem afstand van Klaus Ross. Een rondgang van dagblad De Limburger langs natuurgenezers over de grens laat zien dat in Noordrijn-Westfalen een bont gezelschap van vele duizenden alternatieve genezers actief is, terwijl volgens de deelstaatregering onvoldoende is geregeld aan welke richtlijnen zij moeten voldoen.



Alleen al in de regio Aken zijn volgens een zegsman ruim 1400 geregistreerde alternatieve genezers actief. In heel Noordrijn-Westfalen zou het aantal op zeker 7.000 liggen. Het aanbod loopt uiteen van homeopathie tot behandelaars die zich bezighouden met hypnose of aderlaten. Minister Steffens zou al ruim voor de zaak-Ross meerdere malen vergeefs bij de landelijke regering hebben aangedrongen op duidelijke en eigentijdse regels en richtlijnen voor Heilpraktiker.



Volgens de minister is het dringend nodig dat de wet voor Heilpraktiker uit 1939 nu eindelijk eens wordt aangepast aan de medische inzichten en eisen van deze tijd, geeft haar zegsman aan. Zij stelt vast dat bij verplegers in Duitsland duidelijker staat omschreven aan welke vaardigheden en eisen zij moeten voldoen dan bij alternatieve genezers. De minister wil een staatsexamen.