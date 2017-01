Bewezen: piekeren door werk doet slechter slapen

Wat is de relatie tussen stress en slaap?

Van Laethem: ,,Er is sprake van een duidelijke relatie tussen de twee. Werkstress heeft een ongunstig effect op iemands slaapkwaliteit en de slechte nachtrust is voorspellend voor een verhoogde werkstress. Piekeren speelt een belangrijke rol in dit proces, het is eigenlijk een soort van tussenstap daarin. Van stress ga je piekeren en daarvan ga je niet beter slapen."

Niet echt een verrassende conclusie.

,,Het is inderdaad een logische conclusie. Maar dat is wel vaker met dit soort onderzoeken. Uit een bestudering van de literatuur blijkt dan dat er toch weinig onderzoek is gedaan naar een onderwerp. Nu hebben we voor het eerst uitgebreider onderzoek gedaan naar de relatie tussen stress, piekeren en slaap, zodat we er echt iets over kunnen zeggen en werkgevers en werknemers tips kunnen geven hoe hiermee om te gaan. Slaapproblemen veroorzaken namelijk risico's voor iemands functioneren en gezondheid. Het onderzoek had twee sporen: langetermijnstudies waarbij in totaal ruim drieduizend deelnemers uit Nederland en Zweden meerdere malen werden bevraagd met tussenpozen van één á twee jaar, en een kortetermijn-dagboekstudie waarin Nederlandse promovendi meerdere keren per maand werden bevraagd."