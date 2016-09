'Burgers onjuist voorgelicht over orgaandonatie'

De commissie kreeg een klacht over 'misleidende' informatie op Orgaandonatie.nu, de site die bedoeld is voor de werving en registratie van donoren. Critici zeggen dat ten onrechte wordt gesteld dat orgaandonatie na 'overlijden' plaatsvindt, terwijl het lichaam nog kunstmatig functioneert als het de operatiekamer in gaat voor het verwijderen van de organen.



Het ministerie moet op de site duidelijker vertellen wat er met een hersendode donor gebeurt. Die informatie is 'essentieel voor de beslissing of men zich als donor zal laten registreren', aldus de commissie. ,,In zoverre schaadt de uiting het vertrouwen dat de burger moet kunnen hebben in de juistheid en volledigheid van een reclame-uiting van de overheid.''



Artsen zijn verplicht ingrijpende onderzoeken te doen voor een patiënt hersendood wordt verklaard. Daarna blijft een patiënt aan de beademing tot hij naar de operatiekamer gaat. Bij vaststelling van de hersendood is de patiënt juridisch gezien overleden. ,,We kunnen het lichaam wel kunstmatig langer aan de gang houden, maar de hersenen zijn onherstelbaar kapot'', stelt neuroloog-intensivist Michaël Kuiper.



VWS gaat in beroep tegen de uitspraak, zegt een woordvoerster. ,,Vanaf de site is een link beschikbaar naar de Nederlandse Transplantatiestichting waar uitgebreide informatie te vinden is over de medische procedure.'' De Tweede Kamer stemt dinsdag over het voorstel van D66 voor een actief donorregistratiesysteem.