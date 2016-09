Deskundigen waarschuwen: Voer rotavaccin in voor baby's

Opinie Beste Pia Dijkstra

15 september Mijn lijf is geen zak met organen waar de staat in mag grabbelen als het zo uitkomt. Toch dreigt het dat te worden nu uw wetsvoorstel voor orgaandonatie is aangenomen. U forceert een oplossing in een van de gevoeligste onderwerpen die er zijn. Dat werkt bij mij averechts.