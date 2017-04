Diabetesvoet in 15 minuten te voorkomen

Hoeveel patiënten hebben last van diabetesvoeten?

,,Van de 1 miljoen diabetici heeft 30 tot 50 procent last van gevoelloze voeten. Dat zorgt bij 15 procent voor wonden: diabetesvoeten. Ze voelen niet dat ze een steentje in hun schoen hebben of lopen door bij een blaar. Door slechte doorbloeding gaan de wondjes niet meer dicht. Weefsel sterft af of raakt ontstoken. Als dat lang duurt, moeten we soms amputeren: tenen, voorvoet en soms zelfs het onderbeen."

En dat valt te voorkomen met plastische chirurgie?

,,Grotendeels wel, denken wij. Als je er vroeg bij bent. Diabetici hebben last van hoge suikerspiegels en die tasten zenuwen aan. Daardoor kunnen zenuwen opzwellen en op sommige plekken in de knel komen. In de pols geven wij de zenuw meer ruimte door met een operatie de tunnel te vergroten: we maken daar een open dak in. Dat kan ook in de enkel, net onder de knobbel aan de binnenzijde. De ingreep is simpel: 15 minuten onder lokale verdoving."