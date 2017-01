Dijsselbloem: zorg mijden is wél een probleem

De PvdA deed eerder een soortgelijk voorstel, maar lijkt daar nu van terug te komen. Dijsselbloem: ,,Technocratisch kan ik het begrijpen, maar pas op dat je niet voor onzekerheid zorgt." Volgens Klaver is zijn plan goed doordacht en zullen vooral de laagste inkomens profiteren. PvdA en GroenLinks namen beide opnieuw afstand van het Nationaal Zorgfonds dat de SP wil oprichten. ,,Dat duurt tien jaar en kost vele miljarden", zei Klaver.



Bureaucratie

Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is zo'n stelselwijziging echter noodzakelijk om de bureaucratie en controledruk van zorgverzekeraars te doorbreken. De deelnemende partijen - de PVV was niet op de uitnodiging ingegaan - waren het onderling eens dat de Nederlandse gezondheidszorg een dikke voldoende scoort, al bleken coalitiepartners VVD en PvdA meer tevreden dan de oppositiepartijen.



Klaver kreeg de VVD op zijn dak toen hij betoogde dat er op de ziekenhuizen nog makkelijk drie miljard euro te besparen valt, onder meer door medicijnen gezamenlijk in te kopen en medisch specialisten in dienst te nemen. ,,Je moet niet zo makkelijk met miljarden strooien, de zorg is complex", beet VVD-Kamerlid Arno Rutte Klaver toe.



Roken

In het debat bleek verder veel steun om roken verder aan banden te leggen, dit tot teveredenheid van de met zorgprofessionals gevulde zaal. De PvdA heeft amper iets over tabaksbeleid opgenomen in het verkiezingsprogramma, maar Dijsselbloem zei zich als ex-roker zich ervoor in te zullen spannen dat zijn partij accijnsverhogingen steunt en dat het aantal verkooppunten wordt verminderd.



Alleen VVD en 50Plus zien dat niet zitten en vinden dat eerst maar eens de verhoogde leeftijdsgrenzen voor de verkoop van tabak goed worden gehandhaafd.