Door ivf-blunder 84 stellen voorlopig niet zwanger

Twee maanden vertraging

Door het geknoei met zaad in het UMC gaat kinderwens van 84 koppels zeker de komende één à twee maanden niet in vervulling. Het had zo mooi kunnen zijn: het nieuwe jaar beginnen met een zwangerschap, vertellen Linda en haar man. Het stel stond op het punt om een ingevroren embryo terug te laten plaatsen. ,,Het voelt alsof we het krijgen van een broertje of een zusje de komende tijd op onze buik schrijven,'' betreurt ze. ,,Het is al een heel onzeker proces waarvan je niet weet hoe het afloopt. Het krijgen van een kindje is voor ons al een proces van wachten, wachten, wachten, dan is twee maanden extra wachten echt heel lang.''



Dinsdagavond schrok ze zich wezenloos van het telefoontje van het UMC. Haar hart bonkte in haar keel, toen ze gebeld werd door het ziekenhuis dat net naar buiten had gebracht dat 26 stellen mogelijk bevrucht waren met zaad van een andere man dan de beoogde vader. ,,Holey moley, ik schrok me echt lam.''



Gelukkig was dit bij Linda niet het geval, omdat haar zoon is verwekt vlak voor de periode dat het UMC mogelijk de mist in ging met zaad. Toch was de teleurstelling groot. ,,Het is zo zonde dat door een fout op de afdeling alles plat wordt gelegd. Ik werd er heel verdrietig van en moest huilen toen ik het nieuws hoorde dat het bij ons de komende tijd niet doorgaat. Zo'n kinderwens is heel sterk.''



Voorlopig helpt het UMC alleen paren bij wie de vrouw al begonnen is met hormoonstimulatie, om eitjes te oogsten'. ,,Zij zitten midden in een behandeling en dan is stoppen niet verantwoord." Het UMC licht de procedures in het lab door, omdat een medewerker anderhalf jaar lang de verkeerde slangetjes gebruikte. Daardoor konden zaadcellen van de ene man vermengd worden met dat van de volgende man.